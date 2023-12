Aggredirono anziano per la casa all’asta. I fratelli Pappacena vanno ai domiciliari

È stata alleggerita la misura cautelare per i fratelli Riccardo e Domenico Pappacena, indagati per l’aggressione del 7 marzo davanti al tribunale: dal carcere passeranno agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico. I due giovani, originari di Sarno (Salerno) e residenti a Rubiera, misero le mani addosso a un 74enne che aveva appena acquistato la casa intestata al 43enne Riccardo, messa all’asta giudiziaria. Il giudice Dario De Luca aveva confermato per entrambi l’ipotesi di tentato omicidio, formulata dal pubblico ministero Maria Rita Pantani: "Calci e pugni scagliati alla testa e al torace di un uomo di quasi 75 anni, con violenza inaudita, da due energumeni". Rimase coinvolta anche una donna carabiniere che li invitò a desistere, ricevendo in cambio una gomitata e insulti. Nei mesi scorsi Riccardo Pappacena aveva anche presentato un’offerta risarcitoria di 2.200 euro all’anziano, allora respinta perché ritenuta incongrua. Il 43enne aveva anche partecipato in carcere a un progetto di rieducazione, modellando una scultura che rappresenta la strage di Capaci. E aveva fatto trapelare sul Carlino il suo pentimento: "Ho sbagliato, ma non volevo uccidere l’anziano".