Aggredisce controllore e gli agenti della Polfer. In manette un 18enne

Un tunisino di 18 anni e mezzo, risultato clandestino, è stato arrestato giovedì per aver aggredito personale a bordo di un treno e la polfer. Lui e un altro giovane – secondo le accuse – alla richiesta del capotreno di esibire un biglietto, lo hanno aggredito verbalmente e fisicamente. Alla fermata più vicina, alla Tav a Reggio, i due sono scesi: alla polfer hanno detto di essere minorenni, ma i due erano sprovvisti di documenti. Così sono stati accompagnati in questura: è emerso che uno dei due era minorenne ed è stato rilasciato e affidato ai servizi sociali, mentre l’altro, maggiorenne, ha dato in escandescenze con gesti autolesionistici, calci e pugni agli agenti. Così è scattato l’arresto per resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali.

al.cod.