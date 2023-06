Aggredisce gli agenti, arrestata

Una donna di 40 anni è stata arrestata dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale. Un 32enne reggiano aveva chiamato le Volanti alle 3,40 di ieri notte, dopo che lei gli aveva portato via le chiavi dell’auto in seguito ad una lite per futili motivi. All’arrivo degli agenti, si è rifiutata di fornire loro i documenti e poi li ha aggredito con calci, pugni e gomitate. Processata per direttissima, il giudice Sarah Iusto ha convalidato l’arresto e ha disposto l’obbligo di firma tre volte a settimana.