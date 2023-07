Aggredisce i passanti, poi si scaglia contro i carabinieri: arrestato

E’ finita in una camera di sicurezza, in attesa di comparire davanti al giudice, la serata di un ventunenne abitante a Sassuolo, arrestato per reati che vanno dalla violenza, minaccia fino alla resistenza a pubblico ufficiale. Una serata iniziata con il desiderio di divertirsi in compagnia. Ma che invece ha avuto un epilogo piuttosto negativo.

Il giovane si trovava nei pressi di un locale da ballo dell’Appennino, quando ha iniziato ad aggredire con calci e pugni alcuni giovani che stavano uscendo per ritornare a casa. Un atteggiamento violento, senza alcun logico motivo, forse favorito da un evidente stato di ebbrezza alcolica. E’ accaduto poco prima dell’alba di sabato, verso le cinque.

Come facilmente prevedibile, quella situazione ha destato parecchia preoccupazione tra i testimoni di quel comportamento violento. E per questo alcuni dei presenti hanno deciso di avvisare i carabinieri.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato una prima pattuglia. Ma il giovane, anche alla vista delle divise, non si è calmato. Pur in presenza dei carabinieri di Baiso, raggiunti come rinforzo dai colleghi di Carpineti, il ventunenne ha continuato il suo atteggiamento violento, prendendosela pure con loro.

Ha proseguito con le minacce e con il comportamento aggressivo, cercando di colpire i militari, i quali stavano solo cercando di calmarlo. A quel punto, anche con l’uso dello spray al peperoncino, il giovane è stato bloccato e messo in grado di non essere pericoloso.

E’ stato portato in caserma, dichiarato in arresto e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Per fortuna non si registrano conseguenze fisiche alle persone prese di mira dal giovane e neppure per i carabinieri intervenuti sul posto per evitare che la situazione potesse degenerare.

