Aggredisce il padre e poi colpisce un carabiniere: 24enne finisce in manette

I carabinieri sono intervenuti per sventare l’aggressione che un 24enne stava perpetrando nei confronti del padre tra le mura domestiche, a San Martino. Ma il giovane si è sfogato contro uno di loro, colpendolo fisicamente e minacciandolo, per poi finire in manette per le ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. L’episodio è accaduto domenica sera poco prima alle 21 a San Martino, quando la centrale operativa dei carabinieri ha inviato la pattuglia nell’abitazione dov’era stata segnalata una situazione tesa: il ragazzo si stava scagliando contro il padre e stava danneggiando l’arredamento, i carabinieri hanno tentato di riportare la calma, ma il 24enne ha reagito con violenza. Mentre un militare stava cercando di evitare che il genitore venisse colpito dal figlio, è stato preso a pugni sul petto dal ragazzo, che poi gli ha afferrato il polso destro con forza, piegandogli le dita della mano all’indietro e lo ha minacciato: "Ti ammazzo, appena ti vedo non ti farò più vivere".

A causa del gesto violento, il carabiniere ha riportato una distorsione al polso destro con conseguenze per cinque giorni. Il 24enne è comparso ieri davanti al giudice Luigi Tirone per la direttissima, difeso dall’avvocato Carmine Migale. Ha reso spontanee dichiarazioni, negando gli addebiti: ha detto di essere stato aggredito dai carabinieri e di non aver fatto del male a nessuno di loro. Il pubblico ministero Isabella Chiesi ha chiesto la misura cautelare dell’obbligo di firma, mentre il legale ha domandato l’obbligo di dimora nella propria abitazione. Il giudice ha disposto l’obbligo di firma, poi è stato chiesto un termine a difesa e la prosecuzione della direttissima è stata rinviata ad aprile.

al. cod.