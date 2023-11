Aggredisce la barista con una zuccheriera

Ha avuto un diverbio in un bar, per futili motivi, a Rio Saliceto. E in breve tempo dalle parole è passato a manifestare un atteggiamento aggressivo e violento. È accaduto lo scorso 8 novembre. Al culmine della lite, l’uomo – di 51 anni e residente nella zona – ha prima infranto alcuni bicchieri, per poi afferrare un contenitore per lo zucchero che è stato lanciato con forza verso la barista, la quale è stata colpita e ferita a un braccio. Nel timore che la situazione potesse degenerare, sono stati chiamati i carabinieri. Poco dopo la pattuglia inviata dalla centrale operativa del 112 ha trovato sul posto i vetri infranti sul pavimento, insieme alle confezioni di zucchero, alcune macchie di sangue e la barista ferita, ancora spaventata per quanto accaduto.

Sul posto era arrivata anche l’ambulanza della croce rossa locale, per le prime medicazioni e il successivo trasporto della donna al punto di primo soccorso dell’ospedale San Sebastiano di Correggio. La barista è stata poi dimessa con una prognosi di guarigione di una decina di giorni. Successivamente si è recata alla caserma di Campagnola per presentare querela, con le indagini che hanno portato alla denuncia del 51enne per lesioni personali e danneggiamento. Ad avvalorare la tesi accusatoria anche le immagini delle telecamere interne al bar, oltre alle testimonianze raccolte dai militari dell’Arma. A quel punto, ricostruiti i fatti, i carabinieri hanno denunciato il 51enne.

Antonio Lecci