Aggredisce la moglie a casa e poi i carabinieri in caserma: arrestato un uomo di 55 anni

Nel tardo pomeriggio di mercoledì una violenta lite tra un uomo e una donna in via Fratelli Cervi a Reggio ha richiesto l’intervento dei carabinieri, allertati da numerose segnalazioni al 112. L’uomo, un 55enne di Cavriago in evidente stato di agitazione, è stato accompagnato dai militari presso la stazione dei carabinieri di Cavriago per accertamenti, mentre la donna ha rifiutato cure mediche e non ha sporto denuncia.

In caserma, alla semplice richiesta se avesse fatto uso di alcolici, il 55enne si è scagliato con violenza contro il comandante della stazione, ferendolo insieme a un altro militare. I due carabinieri hanno riportato lesioni guaribili rispettivamente in 4 e 2 giorni. L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e posto a disposizione della Procura di Reggio. Parallelamente, è stata avviata un’indagine per verificare possibili maltrattamenti nei confronti della donna. Le indagini sono in corso.