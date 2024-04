Aggredisce l’infermiera con lo spray urticante

Infermiera del Sert aggredita con spray urticante: un uomo di 45 anni, residente a Scandiano, è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e furto.

E’ successo venerdì mattina. Verso mezzogiorno i carabinieri sono intervenuti al Sert di Scandiano in via Vallisneri. Sul posto operavano già gli agenti della polizia locale, allertati precedentemente. Era stata segnalata la presenza di un uomo in forte stato di agitazione psicofisica: aveva asportato il telefono alla sua fidanzata e pretendeva che la donna andasse via con lui contro la sua volontà. Si era recata nella struttura per ritirare una terapia. I militari dell’Arma hanno subito notato l’uomo, il 45enne poi finito nei guai che aveva urlato contro gli agenti della polizia locale afferrando una bottiglia in vetro di birra.

I carabinieri hanno cercato di calmarlo, ma si è poi allontanato alla richiesta delle sue generalità. Il 45enne, durante la fuga, ha spruzzato uno spray urticante al peperoncino (sottratto a un agente della polizia locale) contro un’infermiera, procurandole lesioni poi giudicate guaribili dai sanitari in tre giorni. Il 45enne non ha interrotto l’atteggiamento violento e aggressivo: dopo una lunga trattativa sono stati costretti ad immobilizzare l’uomo, recuperando lo spray nonostante l’uomo continuasse a divincolarsi con minacce come: "Vi ammazzo lasciatemi, vi faccio vedere cosa vi combino". Si è scagliato contro gli operatori con spintoni. A fatica sono poi riusciti ad accompagnarlo negli uffici della tenenza di Scandiano dove ha proseguito la sua condotta resistente che, con molta fatica e pazienza, è stata vinta. E’ stato quindi arrestato, a disposizione della Procura reggiana. Uno degli agenti della polizia locale si è recato in ospedale per le cure del caso: è stato dimesso con una prognosi di cinque giorni per le lesioni riportate a causa del comportamento del 45enne. Matteo Barca