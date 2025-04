Aggredisce moglie e figlia, in casa aveva un fucile rubato: arrestato

Reggio Emilia, 11 aprile 2025 – È stato arrestato dopo aver aggredito la moglie e la giovane figlia. Poi i carabinieri hanno trovato in casa sua un fucile risultato essere rubato. Un 49enne – già noto alle forze dell’ordine per analoghi episodi – è finito in manette a Sant’Ilario, con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e ricettazione. I fatti risalgono al pomeriggio di due giorni fa quando i militari sono intervenuti dopo una telefonata partita dalla donna.

Una volta arrivati l’hanno trovata sanguinante a terra, quindi hanno bloccato, l’uomo e portato in caserma, mentre è stata chiamata l’ambulanza per portare al pronto soccorso dell’ospedale di Montecchio le due vittime: la moglie ha riportato lesioni giudicati guaribili in 8 giorni, mentre la ragazza è stata dimessa con una prognosi di due giorni.

Stando a quanto ricostruito poi dagli inquirenti, tutto sarebbe scaturito da una lite coniugale. La moglie è stata spintonata a terra per poi vedersi lanciare piatti e un vaso in vetro, coi cocci che l’hanno ferita ai piedi. Infine l’uomo se l’è presa anche con la figlia, causandole lievi lesioni. La donna ha raccontato agli inquirenti che il marito nascondeva un fucile da caccia sotto al divano. I carabinieri sono andati a perquisire l’abitazione, trovando effettivamente una doppietta calibro 12 – risultata oggetto di furto a Imola nel febbraio 2022 – oltre a 88 cartucce e 35 già esplose.