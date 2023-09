Aggredisce un anziano e gli ruba l’orologio

Tampona un anziano in auto, poi lo rapina dell’orologio d’oro. Nuovo episodio di micro criminalità nel quartiere Pianella, un’area residenziale molto gradevole ma purtroppo battuta da truffatori e ladri per la possibilità di dileguarsi velocemente nel traffico della tangenziale Reggio-Montecchio. La rapina, avvenuta mercoledì sera poco prima delle 20, ha avuto come vittima un ottantenne cavriaghese che con la sua avuto stava percorrendo via Aldo Moro, stradina che si immette su strada Pianella proprio davanti al parcheggio del Palazzetto dello Sport.

Mentre il pensionato a bordo della sua auto procedeva lungo la strada residenziale, gli si è accodato un malvivente che conduceva una monovolume di colore scuro e che lo ha tamponato leggermente.

Quando l’ottantenne è sceso per accertarsi dei danni e per chiedere spiegazioni, è stato aggredito dall’uomo, gettato a terra ed immobilizzato; quindi il rapinatore gli ha strappato via dal polso sinistro l’orologio d’oro (valore circa 2mila euro). A quel punto, lo sconosciuto è risalito a bordo della sua auto e si è dileguato. È probabile che il bandito avesse adocchiato in precedenza l’anziano, per poi seguirlo puntando all’orologio.

Allertate dalle grida dell’anziano, alcune persone hanno dato l’allarme alla Centrale operativa dei carabinieri, che ha inviato sul posto una pattuglia da Bibbiano e quella di Cavriago.

Purtroppo le ricerche immediate non hanno dato risultato, ma è stata aperta un’indagine - coordinata dalla Procura - per rapina. La vittima non ha avuto bisogno di cure mediche.

Il quartiere è caratterizzato da decine di abitazioni e villette a schiera affacciate sulla via, molto stretta e con una sola uscita proprio su strada Pianella. Molti potrebbero essere i testimoni, ed altrettante le telecamere che hanno ripreso la rapina.

Francesca Chilloni