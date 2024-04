Aggredisce un anziano invalido. E gli strappa la catenina d’oro

Si ripetono i casi di furti con destrezza e rapine ai danni di anziani o persone ’fragili’.

L’altra mattina in centro a Luzzara, in via De Gasperi, un pensionato di 86 anni è stato avvicinato da un uomo a lui sconosciuto, il quale aveva messo lo sguardo su un catena d’oro con crocefisso, che la vittima aveva al collo.

E non ha esitato ad approfittare delle condizioni di fragilità del pensionato, che si sposta con l’aiuto di un deambulatore.

Con il pretesto di chiedere un’informazione, il malvivente si è avvicinato all’anziano, uscito a piedi per godersi la bella mattinata di sole. Lo sconosciuto ha posto una banale domanda su un indirizzo quando, improvvisamente, ha allungato le mani verso il collo della vittima, strappandogli la collana d’oro con crocefisso per poi fuggire in fretta.

L’anziano, per le sue condizioni fisiche, non ha potuto inseguirlo e neppure ha tentato una reazione.

Comprensibilmente scosso e spaventato, solo poco dopo, una volta rientrato a casa, ha raccontato alla moglie quanto accaduto, facendo scattare l’allarme al 112. I carabinieri della vicina caserma si sono recati all’abitazione dell’anziano per raccogliere la testimonianza della vittima e la descrizione del malvivente autore del furto con destrezza, trasformatosi in rapina. Ma le ricerche finora non hanno dato esito. Sono in corso ulteriori accertamenti, sperando che qualche telecamera della zona possa fornire qualche elemento utile ai carabinieri. Per fortuna il pensionato non ha riportato conseguenze fisiche, pur se non sono mancati spavento e molta rabbia. In zona sono già avvenuti diversi episodi simili. E non si esclude che possa trattarsi dell’azione di una stessa persona.

Antonio Lecci