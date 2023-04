Aggredisce un carabiniere

Ha aggredito senza motivo i carabinieri mandando in ospedale un militare. È successo nella serata di giovedì in zona stazione a Reggio, dove una pattuglia era intervenuta in via Eritrea in ausilio della polizia municipale per la segnalazione di una lite. Sul posto però non vi era alcuna situazione violenta (da quanto poi ricostruito successivamente, alcuni adolescenti protagonisti di un diverbio si erano dileguati all’arrivo della pattuglie), ma durante la ricognizione le forze dell’ordine sono state avvicinate da un 21enne egiziano – domiciliato a Reggio – che dirigendosi minacciosamente verso i carabinieri ha aggredito uno di loro. "Quando vi chiamo io dovete venire subito", ha detto. E dopo un istante ha spintonato violentemente uno dei due militari che ha sbattuto contro la portiera del veicolo di servizio lussandosi la spalla con una prognosi di 20 giorni emessa dai medici del pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova.

Alla fine il giovane è stato arrestato, portato in caserma e identificato. È stato trovato anche in possesso di mezzo grammo di hascisc e di una pipetta utilizzata per fumare crack. Dovrà rispondere delle accuse di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale oltre ad essere segnalato in Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.