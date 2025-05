Aggredisce un carabiniere. Scatta il divieto di dimora

"Il problema è reale. L’insicurezza non è più solo una percezione dei cittadini. E’ un fenomeno che va affrontato in modo deciso". E’ il commento di Marino Zani, sindaco di Cadelbosco Sopra, a quanto accaduto l’altra mattina in centro paese, col tempestivo intervento di un carabiniere fuori servizio a bloccare sul nascere un magrebino di 19 anni, che minacciava e insultava i passanti reggendo una catena in metallo tra le mani. Un vicebrigadiere, che usciva da un supermercato dopo aver fatto spese, è intervenuto per evitare che la situazione potesse degenerare. Ma di fronte al tentativo del militare di riportarlo alla ragione, il magrebino ha reagito con violenza, tanto da rendere necessario pure l’intervento di una pattuglia del 112 della locale caserma per bloccare il giovane. Uno dei carabinieri, spintonato con violenza, è finito contro una fioriera, riportando un lieve trauma. Il magrebino, un tunisino residente a Reggio e già destinatario di un foglio di via con divieto di ritorno a Cadelbosco Sopra, una volta bloccato ha simulato un malore. Salvo poi riprendersi in fretta all’arrivo dei soccorsi sanitari, per continuare con insulti e minacce ai carabinieri. E’ stato arrestato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e violazione del provvedimento del foglio di via da Cadelbosco Sopra. Il sindaco Marino Zani ha già fatto avere il suo apprezzamento ai carabinieri per il tempestivo intervento che ha evitato guai peggiori.

Il 19enne è poi comparso davanti al giudice Luigi Tirone per la direttissima. Il giovane, difeso dall’avvocato Isma Anwar, si è avvalso della facoltà di non rispondere, facendo dichiarazioni spontanee: ha chiesto scusa per la propria condotta. Da quanto emerge, il 19enne, provvisto di un permesso di soggiorno provvisorio, vivrebbe una situazione di difficoltà economica piuttosto evidente: era in attesa di un’assunzione lavorativa. Il pubblico ministero ha chiesto il divieto di dimora in provincia; il legale invece, si è opposto all’applicazione di misure cautelari. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha accolto la domanda del pm, disponendo il divieto di dimora in provincia. È stato chiesto un termine a difesa e la prosecuzione della direttissima è stata rinviata a giugno.

Antonio Lecci