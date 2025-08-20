Aggredisce un controllore sul bus. Bloccato e denunciato un giovane

Un’altra giornata da ‘bollino’ nero in zona stazione con una vera e propria escalation di violenza. Un giovane, che viaggiava a bordo di un autobus di Seta proveniente da fuori città e diretto in piazzale Europa, ha aggredito un controllore che lo aveva pizzicato senza biglietto. Il ragazzo lo ha preso a pugni, nel tentativo di fuggire. Ma l’autista, con grande prontezza, ha chiuso le porte e ha chiamato subito la centrale della Questura che ha inviato sul posto una Volante.

Gli agenti, giunti tempestivamente, lo hanno bloccato e portato negli uffici di via Dante dove è stato identificato e denunciato. Mentre il controllore, è dovuto ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio, dove è stato ‘scortato’ dalle forze dell’ordine (nella foto) che hanno chiesto di fornire la sua versione dei fatti per formalizzare la denuncia. Tutto ciò è successo intorno alle 15,30.

Un quarto d’ora dopo, si è registrata una rissa scoppiata nel sottopasso che dalla stazione ferroviaria centrale conduce sempre a piazzale Europa. A fronteggiarsi sono stati tre ragazzi magrebini, tutti legati da rapporti di parentela. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati dal personale dell’Esercito. I tre sono stati condotti in ospedale per le cure mediche, riportando lievi contusioni. E poi sono stati denunciati.

Altro episodio da ‘parenti serpenti’ è accaduto invece nel tardo pomeriggio di lunedì, poco dopo le 19,30, all’incrocio tra viale Piave e via Eritrea dove due uomini di origini nordafricana, si sono messi le mani addosso in mezzo alla strada. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della polizia di Stato che hanno riportato la calma. Secondo quanto ricostruito, il diverbio sarebbe scaturito per motivi familiari, essendo parenti. I due non hanno riportato ferite, ma la loro posizione resta al vaglio per eventuali denunce.