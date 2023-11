Aggredisce il vicino a martellate: violenta lite condominiale

Reggio Emilia, 2 novembre 2023 – Ha litigato con un vicino di casa e lo ha colpito con un martello. Una discussione sfociata in violenza quella avvenuta sabato scorso in un palazzo di via Vincenzo Ferrari, in zona lungo Crostolo. L’ennesima lite condominiale, categoria di episodi che ha subito un vero e proprio boom dalla pandemia in poi.

In tarda mattinata, due abitanti hanno cominciato a parlare di una questione relativa alle loro abitazioni.

Lite condominiale, è intervenuta la polizia

L’alterco è diventato parecchio animato. Dalle parole grosse si è passati agli spintoni. Sembrava finita lì, ma uno dei due – un 47enne italiano – si è diretto nel suo garage dove ha preso un martello. Impugnandolo, si è scagliato contro il ‘rivale’, sferrandogli prima un pugno al volto e poi un colpo di martello alla coscia.

Le urla hanno attirato altri residenti della zona. Da qui è scattato l’allarme al 113 del centralino della questura di via Dante. Sul posto si sono immediatamente precipitate le Volanti della polizia. Arrivati sul luogo, gli agenti hanno notato i due soggetti che stavano ancora litigando furiosamente. Il 47enne aveva ancora il martello in mano. A quel punto, gli uomini in divisa sono intervenuti per disarmarlo, al fine di evitare ulteriore sangue. Bloccato e calmato l’aggressore, hanno cercato di ricostruire l’episodio ascoltando entrambe le parti.

La vittima ha raccontato ai poliziotti di essere stato colpito prima con un cazzotto in faccia e poi con una martellata alla coscia, a seguito di una discussione scaturita per alcune problematiche condominiali che li aveva coinvolti.

Infine, è scattata la denuncia: il 47enne è stato deferito in stato di libertà per lesioni personali aggravate mentre la vittima è stata accompagnata al locale pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova per le cure mediche del caso.