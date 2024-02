Aggrediscono i medici per avere l’antibiotico

Avevano bisogno della prescrizione medica per un antibiotico. Ma invece di seguire le indicazioni per accedere correttamente al servizio di guardia medica, attraverso la prevista prenotazione al "filtro" telefonico, hanno deciso di entrare direttamente in ambulatorio, con atteggiamento minaccioso, pur di avere subito la ricetta, senza rispettare le procedure. Alla fine è stato ottenuto quanto richiesto, ma con una denuncia penale che ha colpito padre e figlio, di 60 e 20 anni, protagonisti in negativo dell’episodio. I fatti si sono verificati lo scorso novembre e ora, al termine di una serie di indagini, si è arrivati alla denuncia, inoltrata alla magistratura. I carabinieri di Guastalla hanno segnalato all’autorità giudiziaria i due congiunti, che dovranno rispondere di reati che vanno dal concorso in danneggiamento di immobile destinato ad uso pubblico fino a minaccia e interruzione di pubblico servizio. Padre e figlio, infatti, all’ingresso della sede dell’ambulatorio di continuità assistenziale (guardia medica), nella sede di Pieve di Guastalla, situata nell’area della casa di riposo, al citofono hanno ricevuto le spiegazioni su come accedere al servizio, attraverso un apposito centralino, per poi essere indicati sul percorso previsto per le loro necessità. Ma di seguire l’iter non ne hanno voluto sapere, ritenendo necessario ricevere immediatamente la ricetta per il farmaco antibiotico. A quel punto, pur di entrare, hanno forzato la porta esterna, danneggiandola gravemente, fino ad arrivare all’ambulatorio dove si trovavano i medici del servizio di continuità assistenziale. Con minacce verbali e toni accesi, padre e figlio hanno richiesto con urgenza la prescrizione per l’antibiotico. Una volta ottenuto il documento, entrambi se ne sono andati. Ma la vicenda non è finita lì: il personale sanitario protagonista dell’episodio ha deciso di segnalare quanto accaduto ai carabinieri, inoltrando formale querela e facendo avviare le indagini. Sono stati ascoltati i testimoni e raccolto altri elementi di prova. Si è così risaliti ai presunti autori dell’aggressione verbale e dei danneggiamenti, con il riconoscimento fotografico che è risultato positivo. A quel punto padre e figlio sono stati denunciati alla magistratura. Un episodio che allunga la lista delle aggressioni e delle situazioni a rischi per gli operatori della sanità.

Antonio Lecci