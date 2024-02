Aggrediscono il vicino di casa con una pala: denunciati padre e figlio

Ha raggiunto uno dei vicini di casa, che stava conversando con il figlio, minacciandolo in modo deciso: "Ti spacco la faccia", gli ha detto, probabilmente ipotizzando che stessero parlando male di lui. Poi si era allontanato. Sembrava finita lì. Ma poco dopo il giovane, di 21 anni, è tornato col padre, di 59 anni, entrando nel cortile privato dell’abitazione del vicino, il quale è stato prima minacciato e poi colpito al braccio destro con una pala da giardino dal 59enne. Un episodio accaduto lo scorso ottobre a Novellara. Forse precedenti dissidi tra vicini di casa alla base di questo comportamento aggressivo e violento. La vicenda è finita all’attenzione dei carabinieri della caserma di Novellara, i quali hanno indagato fino ad arrivare alla denuncia, che è stata formalizzata nei giorni scorsi a carico di padre e figlio, ora indagati per percosse, minacce e violazione di domicilio. Quella sera il 21enne si era avvicinato alla vittima, manifestando un comportamento aggressivo. La pala usata per le percosse era stata portata dal 21enne, il quale l’aveva poi passata al padre, autore del colpo che aveva raggiunto la vittima al braccio destro. La vicenda, il giorno dopo, è finita all’attenzione dei carabinieri di Novellara attraverso l’inoltro di una formale querela della parte lesa, con le indagini che hanno portato alla denuncia dei presunti autori dell’aggressione.

Antonio Lecci