Aggrediscono la vicina. Denunciate tre persone

Tre persone – due uomini di 33 e 36 anni e una donna di 42 anni – sono stati denunciati dai carabinieri di Cadelbosco Sopra con l’accusa di lesioni personali. Sono accusati di un’aggressione avvenuta poco più di un mese fa in paese, con vittima una vicina di casa degli indagati, con la quale c’era stato un diverbio. I fatti si sarebbero verificati nei pressi di un locale pubblico di Cadelbosco.

I tre indagati avrebbero colpito la vicina con calci, pugni, spruzzando anche dello spray al peperoncino, provocandole traumi che al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio sono stati giudicati guaribili in pochi giorni.

L’episodio si sarebbe verificato a causa di un litigio con alla base un presunto cattivo rapporto di vicinato tra le parti. Tutto sarebbe iniziato con degli insulti rivolti alla vittima. La stessa, per evitare discussioni, si era allontanata, rientrando a casa. Ma poco dopo un passaggio in zona dei carabinieri, in servizio di controllo sul territorio, la donna era tornata fuori per stendere la biancheria da asciugare. E in quel frangente era stata nuovamente raggiunta dai vicini, uno dei quali le avrebbe gettato addosso un piatto, ferendola lievemente a una mano. L’aggressione era poi continuata con calci, pugni e con lo spray urticante.

A ben poco era servito il richiamo di un passante, che era intervenuto per far cessare l’atto violento nei confronti della donna. Le indagini, svolte da subito dai carabinieri, hanno portato alla denuncia, già inoltrata alla magistratura reggiana, a carico dei tre presunti aggressori.

Antonio Lecci