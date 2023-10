Aggredita in zona Mirabello. Un uomo tenta di scipparla: "Mi sono fratturata un polso"

"Era una serata come tante". Sara Braglia inizia così a raccontare l’aggressione subita poche settimane fa, con più sgomento che rabbia: "Con la mia migliore amica eravamo andate in centro. Avevamo passato una bella serata e stavamo tornando a piedi. Quando eravamo a cento metri da casa mia, zona Mirabello, al semaforo sull’incrocio con la circonvallazione, un signore ha puntato la mia borsa, ci si è aggrappato ma io sono riuscita a reagire. Gli ho detto di andare via perché non avevo niente, lui però non ha mollato la presa anzi mi ha dato uno strattone e sono caduta". Nonostante l’intervento dell’amica, la situazione è degenerata: "Dopo che è riuscita a prendere la borsa anche lei è stata spinta ed è finita nei cespugli. Io mi sono rialzata ma lui mi ha ributtata a terra". Frattura semi-scomposta di radio e ulna, 35 giorni di prognosi: "Un mese e mezzo senza poter lavorare e una placca di metallo che mi terrò nel braccio per tutta la vita...È giusto per una persona che stava semplicemente tornando a casa dopo una serata con un’amica?". Braglia come detto non è arrabbiata, preoccupata però sì: "Ormai tante persone che conosco hanno paura a uscire di casa e io stessa non lo vorrei più fare senza il mio compagno. Ma non posso né voglio nemmeno chiudermi in casa. In zona Mirabello molti dicono che la situazione sia diventata invivibile. Io parlo per me: bene la bonifica delle ex-Reggiane, ma le persone vanno inserite attivamente, bisogna dare loro qualcosa da fare, un lavoro, non lasciarle lì in balia di sé stesse a bere e bivaccare. Qualcuno deve davvero intervenire".

Tommaso Vezzani