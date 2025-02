Aggrediti dal branco al parco. In dieci armati di bastoni e coltelli. Feriti due 18enni al Noce Nero

Dieci contro due, armati di mazze, bastoni, coltelli e sarebbe spuntata persino una pistola. Più che una rapina è sembrata quasi una spedizione punitiva quella che ha portato all’aggressione ai danni di due ragazzi italiani di 18 anni da parte di un gruppo di giovani stranieri, nel tardo pomeriggio di venerdì intorno alle 18,30 al Parco Noce Nero, in zona Pappagnocca, nei pressi del cinema Rosebud.

Una delle vittime del branco è stata portata al pronto soccorso in codice ‘giallo’ per una ferita presumibilmente da arma da taglio alla testa. Mentre l’altro coetaneo aveva diverse contusioni sul corpo, ma avrebbe rifiutato le cure mediche.

Sull’episodio – i cui contorni sono ancora tutti da chiarire – sta indagando la squadra mobile della questura. Anche se la ricostruzione al momento appare complicata. Nell’area verde non ci sono infatti telecamere da cui attingere per risalire ed identificare gli autori. Inoltre le due vittime per ora sono reticenti a fornire la propria versione.

Uno dei feriti ha spiegato agli inquirenti che gli è stato sottratto un portafoglio. Ma stando alle prime ipotesi investigative, tutto porta a pensare che conoscessero i loro aggressori. Si scava nell’ambito di un regolamento di conti, forse per motivi di droga. E si cerca anche di capire se gli aggressori siano frequentatori abituali del parco che anche in passato è stato oggetto di episodi di criminalità. Gli ultimi risalgono al novembre scorso con vandalismi ai danni proprio del cinema Rosebud.