Aggrediti di notte in centro, tre denunciati

Un’aggressione senza apparente motivo. Nella notte tra sabato e domenica scorsa. In pieno centro a Reggio Emilia. A farne le spese tre giovani che si trovavano in piazza della Vittoria, di cui due accompagnati successivamente al pronto soccorso del Santa Maria Nuova per essere medicati per delle lievi ferite. Mentre ad essere portato in questura un altro ‘terzetto’ di extracomunitari, denunciati per l’ipotesi di reato di lesioni personali aggravate in concorso. Come detto, la chiamata alla Centrale operativa di via Dante è giunta intorno alle 2 di notte tra sabato e domenica scorsa: tre giovani lamentavano di essere stati picchiati con calci e pugni senza un apparente motivo. Sul posto sono giunte immediatamente le pattuglie in servizio della squadra volante che ha immediatamente notato un gruppo di persone che si allontanavano velocemente dalla scena. L’attenzione degli agenti si concentrava sui presunti aggrediti che raccontavano loro di essere stati attaccati e colpiti da calci e pugni, da soggetti a loro sconosciuti. La motivazione? Apparentemente nessuna. Gli agenti, dopo avere raccolto la sommaria descrizione dei presunti aggressori, si mettevano immediatamente sulle loro tracce e poco dopo i ‘picchiatori’ venivano rintracciati e fermati all’interno del vicino parco del Popolo. Si trattava di tre cittadini di origine tunisina rispettivamente di 28, 21 e 20 anni, tutti portati in questura per le formalità di rito, al termine delle quali scattava la denuncia. Spetterà ora alla procura valutare se esercitare l’azione penale o archiviare il tutto.