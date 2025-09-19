Reggio Emilia, aggredito e accoltellato per rapinargli monopattino e iPhone. Arrestati 3 ventenni / Video

Reggio Emilia, 19/09/2025 – Rapinato e ferito da quattro coetanei in via Ramazzini: la polizia di Reggio ha arrestato due cittadini tunisini e un marocchino, tutti poco più che ventenni, filmati dalle telecamere di sorveglianza mentre aggredivano un ragazzo e lo derubavano dei suoi effetti personali (video). Il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere; il quarto aggressore è al momento ricercato.

Il provvedimento si riferisce a una rapina avvenuta nel primo pomeriggio del 1 giugno scorso nel sottopasso di via Ramazzini, dove un cittadino tunisino di 22 anni è stato accerchiato e aggredito brutalmente. Il modus operandi è quello già riscontrato in episodi analoghi: uno dei rapinatori si avvicina alla vittima con un pretesto, fingendo di voler avviare una conversazione. Immediatamente gli altri complici arrivano e colpiscono il giovane con calci e pugni.

Il gruppo si impossessa così di tutti i suoi effetti personali: un monopattino elettrico, un cappello da baseball, una collana d’oro, un paio di occhiali e del denaro contante. Non soddisfatti, lo feriscono con un coltello per costringerlo a consegnare anche il suo iPhone per poi allontanarsi tra le vie del centro storico.

Fondamentali per lo sviluppo delle indagini sono state le dichiarazioni dettagliate rese dalla vittima al momento della denuncia, corroborate dalla testimonianza oculare di un passante e dalle immagini registrate dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza comunale.

Tutti questi elementi hanno consentito di identificare con chiarezza i quattro soggetti. Per tre indagati si sono aperte le porte del carcere, il quarto rapinatore è tuttora ricercato. I giovani sono accusati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate in concorso.

Un episodio che richiama quanto accaduto pochi mesi fa, quando le indagini della polizia hanno portato all’emissione di sette misure cautelari nei confronti di altrettanti cittadini tunisini: anche in quel caso sono stati ritenuti responsabili di tre rapine particolarmente violente e di un’aggressione che ha causato uno sfregio permanente al volto di un giovane egiziano.