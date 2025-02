Aggredito al parco a Correggio, denunciati 18enne e quattro minorenni

Correggio (Reggio Emilia), 18 febbraio 2025 - In un parco pubblico a Correggio, mentre era con la fidanzata e alcuni amici, ha avuto una discussione con un coetaneo, per futili motivi. Una discussione degenerata in aggressione, con la vittima brutalmente picchiata con calci e pugni da quattro minorenni e un maggiorenne, con minacce e lesioni giudicate poi guaribili in una decina di giorni. I genitori della vittima hanno presentato querela ai carabinieri della locale caserma, con le indagini che hanno portato ai presunti aggressori, accusati di lesioni personali e minacce aggravate in concorso. Si tratta di un 18enne e di quattro minorenni tra i 15 e i 17 anni di età, tutti residenti nel Reggiano. L’episodio risale allo scorso autunno, a fine settembre, in un parco pubblico di Correggio. Durante il diverbio, la vittima era stata spinta contro una panchina. E quando è finito a terra si è scatenata la violenza contro di lui con calci e pugni. Poi, temendo l’arrivo delle forze dell’ordine, erano fuggiti. Il giovane ferito è stato medicato in ospedale, per poi presentare querela in caserma. Grazie alle varie testimonianze si è risaliti ai presunti autori del pestaggio. Sono in corso ulteriori accertamenti per capire se possa trattarsi degli stessi giovani già autori di altri simili episodi accaduti anche di recente nella zona.