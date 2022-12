Aggredito a calci e pugni nel parcheggio di un locale a Correggio

Correggio, 28 dicembre 2022 – Finisce all’attenzione della magistratura l’aggressione violenta ai danni di un giovane, ferito a calci e pugni alcune sere fa nel parcheggio esterno di un locale pubblico in centro a Correggio. Vittima dell’episodio un giovane residente in zona, che poco prima con alcuni colleghi di lavoro si era recato in un ristorante per la cena degli auguri natalizi.

Il parcheggio dove si è svolta l'aggressione

Al termine alcuni componenti del gruppo hanno deciso di fermarsi fuori ancora un pochino, andando a bere qualcosa in un pub. Ma all’uscita, una volta tornati verso l’auto lasciata nel parcheggio, la vittima è stata raggiunta da due uomini – descritti come un italiano e uno straniero – i quali contestavano al giovane correggese di aver espresso degli "apprezzamenti fuori luogo" nei confronti di una donna, all’interno del locale.

Ipotesi che è stata decisamente negata dal giovane. Ma i due uomini non hanno voluto sentir ragioni e sono passati dalle parole alla violenza, colpendo con forza il ragazzo, rimasto ferito e sanguinante sul posto. Qualcuno ha dato l’allarme ai soccorsi, arrivati con un’ambulanza per trasportare il malcapitato al pronto soccorso ospedaliero, per medicare i traumi riportati.

L’episodio è stato segnalato ai carabinieri, con l’avvio di indagini e accertamenti per risalire agli autori dell’aggressione e alle motivazioni della violenza. Entrambi sono stati denunciati alla magistratura. Pochissimi giorni dopo nello stesso locale sono state viste arrivare tre pattuglie dei carabinieri, probabilmente per eseguire accertamenti o per notificare atti.

La presenza in forze dei militari non è passata inosservata ai residenti nella zona, la stessa in cui di recente si sono verificate proteste sul fenomeno della "sosta selvaggia" di alcuni dei frequentatori del locale pubblico, occupando impropriamente gli stalli di sosta riservati ai diversamente abili o le aree a ridosso degli incroci, con pericoli per la viabilità e un aumento del rischio di incidente per la ridotta visuale.