"Aggredito dal pitbull della gang" Nuovo episodio, ma in pieno centro

La gang del pitbull allarga il suo raggio d’azione. Non più solo in stazione dove sono state innumerevoli le segnalazioni alle forze dell’ordine, come raccontat da un servizio del Carlino del 3 aprile. Ma adesso segnali di preoccupazione e indignazione arrivano anche dal centro storico. In particolare l’area che ruota attorno a piazza della Vittoria. "Non più tardi di quattro giorni fa, ho dovuto rifugiarmi dentro la tabaccheria di fianco alla pizzeria di via Nobili perché sono stato inseguito proprio da quel pitbull di cui tanto si parla".

Chi parla è L.P. (poniamo solo le iniziali perché l’interlocutore non vuole mettere a rischio la sua famiglia e se stesso da possibili ‘rappresaglie’ della gang), 60 anni, residente in una via adiacente al teatro Valli. L’episodio è molto simile a quanto già raccontato da altri alla stazione storica.

L’animale viene fatto girare liberamente da questa banda di giovani, quasi tutti di origine straniera (di seconda o terza generazione), ben conosciuta dalle forze dell’ordine, con a latere una più che probabile attività di spaccio, che utilizza l’animale spesso anche per spaventare o disturbare i passanti: "Ero in via Filippo Re, martedì scorso al mattino – racconta – . Stavo passeggiando con il mio cagnolino al guinzaglio. Alla vista, il pitbull, chiaramente libero, si è avventato sul mio cane. Sono stato pronto a portarmelo in braccio e a correre all’interno della tabaccheria, con il pitbull che sbatteva contro la porta d’ingresso. L’esercente ha chiamato immediatamente la polizia e sul posto sono arrivate almeno 4 auto della polizia locale".

Dalla ricostruzione dell’uomo, padrone e cane sono stati portati via dalle forze dell’ordine. "Io mi sono interessato anche con gli operatori della pubblica sicurezza su come denunciare l’accaduto e il proprietario dell’animale, ma mi è stato risposto che col fatto che l’accaduto era stato totalmente ripreso dalle videocamere di sorveglianza (a pochi metri ci sono ben due varchi della ZTL, ndr) non c’era bisogno di fare alcunché. Ci avrebbero pensato loro".

Il problema che diventa una sorta di ‘denuncia’ pubblica da parte del cittadino residente è che al pomeriggio il giovane ‘capobanda’ e il suo pitbull erano di nuovo nella zona di piazza della Vittoria. "A importunare una ragazza che stava andando in giro col suo cane – conclude con un tono abbastanza esasperato L.P. –. E così pure nei giorni successivi! A questo punto mi chiedo se esista una reale volontà da parte delle forze dell’ordine di contrastare questi bulli che vanno in giro a dar fastidio a persone che vogliono passeggiare per il centro in tranquillità, oppure sia solo una posa".

Ni. Bo.