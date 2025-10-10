Aggredito e pestato dal branco

Un uomo di 41 anni, residente a Scandiano, è stato aggredito e picchiato da un gruppo di persone. La vittima ha riferito che lunedì sera si trovava con un’amica al parco giochi Crazy Jump in viale della Repubblica a Scandiano. Appena uscito dal bar della struttura, verso le 23.30, si è avvicinato all’amica. E’ stato poi aggredito violentemente da alcune persone: è finito a terra e ha ricevuto ripetuti calci e pugni sferrati con forza da un gruppo di almeno sette-otto persone che si sono in seguito allontanate velocemente. L’uomo è stato poi accompagnato a casa dall’amica per le prime medicazioni. Il giorno dopo, con volto tumefatto, si è recato al pronto soccorso scandianese per le cure dei medici che hanno stabilito una prognosi di 15 giorni con diagnosi di un trauma facciale da percosse, frattura ossa nasali ed ematomi. Mercoledì è stato sottoposto anche a una visita oculistica. Il 41enne ha formalizzato denuncia ai carabinieri di Scandiano. L’uomo si è rivolto all’avvocato Giuseppe Pagliani: "E’ avvenuto un grave episodio che vogliamo chiarire identificando nel più breve tempo possibile gli aggressori che hanno colpito con una violenza inaudita il nostro assistito rischiando di procurargli danni permanenti o addirittura menomarlo. E’ avvenuto sotto la luce dei lampioni all’uscita in viale della Repubblica".

Matteo Barca