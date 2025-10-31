Aggredito e rapinato in un parcheggio: 74enne in ospedale

Furti, truffe, scippi, ma anche rapine, nei parcheggi di supermercati e centri commerciali, con vittime soprattutto persone di una certa età. Verso le 12,30 di ieri l’ennesimo episodio si è verificato nel parcheggio esterno del supermercato Coop di via Alighieri a Castelnovo Sotto. Un uomo, con volto parzialmente coperto, si è avvicinato a un pensionato 74enne, residente a Reggio Emilia. Da quanto si è appreso, la vittima è stata aggredita accanto alla sua auto dal malvivente che puntava a una valigia e a dei documenti, che sono stati portati via. Il pensionato, per l’azione decisa del malvivente, ha perso l’equilibrio, cadendo a terra e riportando un trauma cranico. Mentre il bandito – che ha trasformato il tentativo di furto in una rapina vera e propria – è riuscito ad allontanarsi. "Sono stati nostri colleghi – spiegano i dipendenti del supermercato – a chiedere l’intervento dei soccorsi. L’uomo era ferito, ma per fortuna cosciente. Poi sono intervenuti i carabinieri". Dopo le prime cure, il pensionato è stato trasportato al Santa Maria Nuova di Reggio dalla Pubblica assistenza locale, accompagnato dal personale dell’automedica. Alcuni cittadini confermano come simili raid, con furti e scippi, siano frequenti. Così come le truffe con simulazioni di pneumatici forati, capaci di provocare quell’attimo di disattenzione fatale alla vittima di turno. Come accaduto l’altra sera nel parcheggio di un supermercato di Novellara, dove un pensionato è stato derubato del borsello con documenti e il denaro appena prelevata in vista di un viaggio all’estero.

Antonio Lecci