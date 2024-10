Aggredito con un punteruolo a Reggio: giovane grave, caccia all’uomo

Reggio Emilia, 6 ottobre 2024 – È stato trovato sanguinante a terra nel parco del Tasso, ferito all’addome e alla coscia, probabilmente colpito con un cacciavite o un punteruolo. Ora è caccia all’aggressore.

Un ‘giallo’ che dovrà risolvere la polizia della questura reggiana che venerdì sera è intervenuta poco dopo le 20,30 nell’area verde del quartiere Santa Croce, nei pressi di via Adua, dove era stato segnalato un uomo a terra. Si tratta di un giovane di origine egiziana. Gli agenti hanno immediatamente chiamato il 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica. La vittima è stata trasportata all’Arcispedale Santa Maria Nuova in gravi condizioni, ma non versa in pericolo di vita.

Gli inquirenti hanno ascoltato il ragazzo per acquisire elementi utili per cercare il responsabile. E da qui sono state avviate le indagini con la ricerca a tappeto su tutta la città. Un’impresa che non sarà facile perché nella zona interessata dall’aggressione, non ci sono telecamere di videosorveglianza. Resta da capire il ‘movente’ dell’agguato. Al momento le forze dell’ordine – che dovranno fare luce anche su questo aspetto – mantengono il riserbo. Alla base potrebbe esserci una banale lite o un regolamento di conti. Non si esclude alcuna ipotesi.