Reggio Emilia, entra in ospedale grondante sangue. "Mi hanno aggredito per soldi"

Reggio Emilia, 10 luglio 2023 – Si è presentato grondante di sangue, ricoperto di ferite da arma da taglio. Ma dopo pochi affannosi passi dentro la struttura d’emergenza-urgenza del Santa Maria Nuova, è crollato a terra perdendo i sensi. Davanti a operatori sanitari e pazienti in attesa del proprio turno. È accaduto sabato sera, in una nottata che i sanitari del pronto soccorso faticheranno a dimenticare, segnata da una lunga serie di interventi. Un ragazzo di 19 anni di origini egiziane è arrivato autonomamente davanti all’ingresso del nosocomio reggiano, grondante sangue dal corpo. Appena entrato, non ha fatto nemmeno in tempo a superare il triage che le forze gli sono mancate ed è crollato a terra.

A quel punto i camici bianchi sono intervenuti subito, portandolo d’urgenza in sala operatoria e salvandogli la vita. Il ragazzo, appena prima di perdere del tutto i sensi per il sanguinamento prolungato, è riuscito a mormorare qualcosa sulle cause di quei numerosi fendenti (alcuni tanto profondi da richiedere un’operazione chirurgica). Pare che l’aggressione all’arma bianca sia stata scatenata da un litigio con un connazionale per motivi di denaro. Il tutto sarebbe avvenuto in zona Pieve, in via Romania. Dopo queste poche parole confuse, il diciannovenne ha perso i sensi. I medici del Santa Maria Nuova sono riusciti a scongiurare il peggio per lui, che se la caverà con 30 giorni di prognosi.

Ma la vicenda non finisce qui, dato che immediatamente sono scattate le indagini della polizia, che ha appreso dell’aggressione direttamente dai sanitari dell’Ausl. Fondamentale sarà riascoltare il racconto dei fatti del diciannovenne. Nel frattempo in pronto soccorso, circa alla stessa ora, è arrivato anche un altro cittadino straniero che aveva scatenato il panico in via Guasco. Si tratta di un ucraino, circa sui cinquantanni, che dopo essere arrivato nei pressi dell’ostello della Ghiara e aver chiesto da bere (inutilmente) a un locale lì di fronte, è crollato a terra. I dipendenti del pub sono subito intervenuti, facendolo mettere a sedere. È poi arrivata un’ambulanza che lo ha portato in ospedale, dove però pare abbia molestato alcuni operatori sanitari. Che così hanno fatto denuncia.