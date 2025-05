Aggredito sul treno e rapinato . Tre uomini finiscono in manette

Giovane picchiato dopo avergli detto di abbassare la voce: è successo venerdì pomeriggio in Val d’Enza. In tre, visibilmente ubriachi, prima hanno colpito con pugni e schiaffi un 24enne di Parma che gli aveva chiesto di smetterla di disturbare i passeggeri a bordo di un treno regionale. Poi una volta giunti alla stazione di Sant’Ilario d’Enza, i tre aggressori sono scesi dal treno portando via il suo monopattino e uno zaino contenente effetti personali, tra cui un computer Apple.

La vittima, nel tentativo di recuperare i propri beni, è stata ulteriormente colpita alla mano con una bottiglia, fortunatamente senza gravi conseguenze. L’episodio è accaduto venerdì pomeriggio, attorno alle 18.30 e i carabinieri di Montecchio Emilia sono riusciti a rintracciare i tre aggressori grazie alla geolocalizzazione del computer rubato alla vittima. Inizialmente gli investigatori hanno individuato una Lancia Y con cinque persone a bordo: il conducente, un 24enne di Campegine (Reggio Emilia), un 41enne di Dosolo (Mantova), e tre uomini di 44, 33 e 32 anni, tutti residenti a Cavriago (Reggio Emilia).

Perquisendo l’auto, i carabinieri hanno poi trovato la refurtiva nel bagagliaio. Condotti in caserma per gli accertamenti, tre dei cinque - i residenti a Cavriago - sono stati riconosciuti dalla vittima come presunti responsabili della rapina. A questo punto è scattato l’arresto, con l’accusa di rapina aggravata in concorso. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita alla giovane vittima. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi.