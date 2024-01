Aggredito un controllore. I sindacati di Seta: "Ora basta"

Stritola la mano ad un controllore per evitare la multa, ennesima aggressione ad un dipendente Seta su un autobus. E i sindacati sbottano: "Non è più possibile andare avanti così; dall’azienda e dalla politica, vogliamo i fatti concreti".

L’episodio di violenza si è verificato martedì in autostazione a Correggio, sul bus di linea 82. Attorno alle ore 14,40 un addetto alla verifica dei titoli di viaggio è salito sul mezzo e ha iniziato a svolgere il suo lavoro. Tra i passeggeri presenti, un uomo adulto italiano già noto per aver provocato problemi a causa di un comportamento intemperante e per tentativi ripetuti di viaggiare a scrocco.

Quando il verificatore (che tra l’altro è anche un sindacalista) si è avvicinato e ha rivolto la domanda di rito, l’uomo si è alzato e ha cercato di dileguarsi, spingendo l’altro e schiacciandogli la mano contro una della aste tubolari del corrimano per poi dileguarsi. Il controllore in seguito si è fatto medicare al pronto soccorso, uscendone con una prognosi di 4 giorni.

"Situazioni così non possono continuare a verificarsi – sottolineano Filt Cgil, Fit Cisl, Faisa Cisal e Ugl – Quello degli addetti alle verifiche è un comparto costituito da lavoratori che, sotto organico e fra mille difficoltà, provano a svolgere correttamente la propria mansione cercando di far rispettare le norme stabilite dagli enti locali e regionali". Aggressioni verbali, insulti, gesti di disprezzo e a volte sputi sono infortuni sul lavoro "quasi quotidiani", non rare le aggressioni fisiche. I sindacati rimarcano che "si lavora troppo e male, con salari bassi, e si viene anche aggrediti solo perché si cerca di fare rispettare le leggi: è il momento per la politica e per Seta di togliere la testa da sotto la sabbia e di esercitare il ruolo di responsabilità che l’Amministrazione della cosa pubblica comporta. Non possono più bastare le rassicurazioni e le promesse della politica, arrivino i fatti".