Reggio Emilia, giù dal balcone per sfuggire all’aggressione

Avviato il ’Codice rosso’; sopra il procuratore capo Calogero Gaetano Paci

Castelnovo Monti (Reggio Emilia), 2 gennaio 2023 – Era convinto che i suoi fa miliari gli stessero nascondendo una presunta relazione sentimentale della figlia con un uomo più grande di lei. A quel punto, con in mente il forte sospetto, ha perso la calma e ha iniziato ad avere un comportamento aggressivo e minaccioso.

"Ti taglio la gola", ha urlato alla moglie, la quale è riuscita e evitare il peggio fuggendo in cortile, in cerca di aiuto.

L’uomo, di 51 anni, residente a Castelnovo Monti, ha raggiunto l’alloggio sottostante dove vive la figlia, colpendo con violenza la porta per poter entrare, oltretutto danneggiando la stessa porta.

La giovane figlia, temendo di finire nel mirino della violenza del genitore, non ha esitato a lanciarsi dal balcone, al piano rialzato, per raggiungere la madre in cortile.

Il trambusto è stato notato dal figlio, il qualche è arrivato in fretta sul posto, praticamente insieme a una pattuglia dei carabinieri di Castelnovo Monti, nel frattempo chiamati dalla madre una volta arrivata in cortile.

L’intervento dei militari, in un primo momento, è sembrato riuscire a portare la calma, tranquillizzando l’uomo in preda all’ira e allontanando temporaneamente i familiari dall’abitazione.

Questo accadeva la notte del 29 dicembre.

Ma il giorno dopo, quando i familiari sono tornati a casa per ritirare effetti personali, si sono ritrovati l’uomo con atteggiamento minaccioso, che non permetteva a nessuno di entrare in casa.

E’ stato necessario il ritorno sul posto dei carabinieri, ma stavolta il 51enne non si è affatto calmato.

Pur in presenza della pattuglia del 112, l’uomo ha cominciato a minacciare la moglie, contro la quale sono stati lanciati pure un accendino e un pacchetto di sigarette, che l’hanno colpita al volto, per fortuna senza causare lesioni di rilievo.

I carabinieri hanno deciso di intervenire in modo deciso per portare l’uomo in caserma.

Alla fine è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e minacce.

A questa denuncia, inoltrata alla magistratura, si è aggiunto il provvedimento urgente di allontanamento dalla casa familiare autorizzato dalla Procura diretta dal Procuratore Capo, Calogero Gaetano Paci. . Si è avviato il cosiddetto "codice rosso" per prevenire situazioni peggiori. Ora sono in corso ulteriori accertamenti dei carabinieri del capoluogo montano per chiarire la vicenda.