Aggressione a Scandiano, schiaffi e minacce alla vicina di casa

Scandiano (Reggio Emilia), 21 maggio 2023 – Un rapporto di vicinato piuttosto conflittuale, sfociato in vari scontri. L’ultimo, una decina di giorni fa, è sfociato nell’aggressione di una donna di 81 anni, residente a Scandiano, ad opera del vicino di casa, un uomo di 45 anni, il quale avrebbe sputato addosso alla pensionata, per poi colpisca con schiaffi al volto, pugni sul braccio e minacce di morte. Con l’accusa di minaccia e lesioni personali i carabinieri di Scandiano hanno denunciato l’uomo, sul quale stanno proseguendo le indagini.

La donna, la sera del 9 maggio, dopo aver parcheggiato l’autovettura di fronte la sua abitazione, mentre si accingeva a chiudere la portiera a chiave, è stata raggiunta dal vicino di casa, indirizzandole gravi offese e minacciandola di morte: "Io ti ammazzo visto che è buio e non vede nessuno”. Poi l’avrebbe aggredita con violenza. La pensionata è riuscita a divincolarsi per allontanarsi, raggiungendo poco dopo l’ospedale per farsi medicare lesioni non gravi. Si è poi rivolta ai carabinieri per raccontare l’accaduto e facendo avviare gli accertamenti, che per ora hanno portato alla denuncia penale dell’uomo.