Aggressione al ’bar Esperia’. Condannato a due anni

Per la sanguinosa aggressione avvenuta sei anni fa, in viale Piave, davanti al bar noto come ‘Esperia’, il giudice dell’udienza preliminare Luca Ramponi ha emesso lunedì il verdetto di primo grado: una condanna e due rinvii a giudizio. Per i tre imputati cinesi l’accusa era stata riformulata dalla Procura nel novembre 2024 da tentato omicidio a lesioni aggravate dall’uso dell’arma e dal numero di persone coinvolte, in accoglimento dell’invito rivolto dal gup.

Secondo la ricostruzione investigativa, nella sera del 15 febbraio 2019, poco prima delle 22, fu accoltellato un albanese. Lui si trovava dentro il bar ‘Esperia’, dov’era avvenuto un litigio, poi uscì e fu raggiunto dagli aggressori. Il ferito fuggì, raggiungendo l’ingresso della questura dove fu soccorso dai poliziotti; fu operato e ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Santa Maria Nuova, poi indicata in 40 giorni. Un 44enne, Lei Chen, assistito dall’avvocato Vincenzo Belli, ha scelto il rito abbreviato: il giudice lo ha condannato a 2 anni, con pena sospesa e le attenuanti generiche. Ha anche disposto 5mila euro di provvisionale e poi successivo risarcimento a favore dell’albanese costituito parte civile attraverso l’avvocato Giuseppe Caldarola. Il difensore aveva chiesto l’assoluzione e, in subordine, il minimo della pena. Una donna allora titolare del bar, difesa dell’avvocato Mario Di Frenna, la 52enne Qing Ye, e l’uomo 56enne Xibing Ye, ovvero il presunto accoltellatore assistito dall’avvocato Marco Dallari, sono stati rinviati a giudizio: per loro il processo inizierà in giugno.

Inizialmente erano state iscritte quattro persone nel registro degli indagati, a seguito delle indagini condotte dalla squadra mobile. Il movente sarebbe stato la riscossione di una vincita alle slot machine: l’albanese, oggi 45enne, sarebbe stato ubriaco e avrebbe chiesto una cifra più alta di quella da lui aggiudicata dopo aver giocato con le macchinette. Avrebbe litigato e aggredito la titolare del locale (allora denominato ‘Jin Xing’) che era Qing Ye. Quest’ultima avrebbe poi chiamato in aiuto tre connazionali: tutti e quattro sono accusati di aver aggredito l’albanese con calci e pugni. Lei Chen, giudicato col rito alternativo, lo avrebbe percosso più volte con un bastone di legno, mentre Xibing Ye lo avrebbe colpito con cinque fendenti di arma da taglio, si ipotizza un coltello. Avrebbero infierito anche mentre scappava e impedendogli di uscire, poiché la donna aveva chiuso la porta. Gli furono riscontrate gravi lesioni: quattro ferite penetranti al dorso, di cui una al polmone destro. Per i quattro cinesi, il pm chiese nel febbraio 2024 il rinvio a giudizio e poi fu svolto un incidente probatorio.

In passato il giudice Ramponi aveva dichiarato il non doversi procedere, in quanto irreperibile, per il 43enne Wel Qiu, che era difeso da Belli. Secondo Dallari, seppur fosse stato fatto un riconoscimento tramite album fotografico, vi sono elementi di incertezza sull’identificazione del suo assistito e dal video non si capirebbe che oggetto tenesse in mano.

Alessandra Codeluppi