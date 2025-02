Aggressione al parco a Correggio, denunciati cinque giovanissimi

Correggio (Reggio Emilia), 27 febbraio 2025 - Era un parco pubblico con la fidanzata e alcuni amici. Ha avuto una discussione con un coetaneo, con il diverbio verbale sfociato in un’aggressione, con un giovane picchiato brutalmente con calci e pugni da quattro minorenni e un maggiorenne. Era accaduto lo scorso autunno. I carabinieri di Correggio hanno indagato sulla vicenda e ora si è arrivati alla denuncia dei presunti aggressori che dovranno rispondere di lesioni personali e minacce aggravate in concorso. La vittima era stata medicata in ospedale, riportando traumi guaribili in una decina di giorni. Futili motivi alla base della discussione. Poi l’aggressione, con la vittima spinta contro una panchina, cadendo a terra, per poi essere colpito con pugni e calci, oltre a essere minacciato. Poi, quando qualcuno ha manifestato l’intenzione di chiamare le forze dell’ordine, gli aggressori erano fuggiti. Il giovane ferito, con i genitori, si è recato in ospedale per le medicazioni. Poi la denuncia presentata alla caserma dei carabinieri di Correggio, facendo avviare le indagini. Le dichiarazioni dei testimoni hanno permesso di identificare quattro minori ed il maggiorenne, accusati di lesioni personali e minacce aggravate in concorso. Sono stati denunciati al tribunale dei minori di Bologna e, il maggiorenne, alla Procura reggiana. Pochi giorni fa la denuncia di altri giovanissimi, per un altro simile episodio avvenuto sempre in un parco correggese.