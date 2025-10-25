Aggressione al vicino. Denunciato un 32enne

Un uomo di 32 anni è stato denunciato dai carabinieri di Reggiolo con l’accusa di minaccia aggravata e danneggiamento. Un provvedimento legato a un episodio risalente a inizio ottobre, quando avrebbe aggredito un vicino di casa in mezzo alla strada, con gravi minacce ("Ti devo ammazzare", "Ti devo rovinare la famiglia") nate forse da tensioni già esistenti a causa di un brutto rapporto di vicinato.

Nonostante il tentativo del vicino di allontanarsi e contattare le forze dell’ordine, il presunto aggressore lo avrebbe raggiunto, tentando di colpirlo prima con un bastone e poi con un taglierino, provocandogli una lieve ferita alla mano sinistra. La vittima è riuscita a evitare guai peggiori, per poi attendere l’arrivo dei carabinieri, che hanno identificato i due uomini. I primi accertamenti sono stati svolti dai militari della caserma di Fabbrico.

Ma non è finita qui: il 32enne, infatti, durante il suo "faccia a faccia" con la vittima, avrebbe anche accennato a una "sorpresa" che doveva essere stata lasciata nei pressi dell’abitazione del vicino. Di cosa si trattava è stato scoperto solo più tardi. Solo con un controllo, al rientro all’abitazione, è emerso che la "sorpresa" era costituita dai danni provocati all’auto della vittima, con vetri infranti e rottura del tergicristallo posteriore.

A quel punto la posizione del 32enne si è ulteriormente aggravata, con la denuncia che i carabinieri di Reggiolo hanno inoltrato alla magistratura per i reati di minaccia aggravata commessa con uso di armi e/o oggetti atti ad offendere, con l’aggiunta del danneggiamento. Dopo la querela che è stata formalmente presentata dalla vittima ai carabinieri del paese, sono state avviate le indagini, che hanno previsto anche l’acquisizione di testimonianze per riuscire a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e, soprattutto, le cause che hanno portato allo scontro.

Antonio Lecci