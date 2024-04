Aggressione alla stazione: quattro denunce

Avrebbe manifestato interesse verso una ragazza, transitando più volte vicino alla sua abitazione, a Codisotto di Luzzara, suonando il clacson, forse cercando di attirarne l’attenzione. E questo non sarebbe piaciuto a un cugino della ragazza, il quale ha raggiunto la vittima nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Guastalla dove, insieme a tre amici coetanei, avrebbe aggredito l’uomo, di 28 anni, facendolo finire in pronto soccorso per medicare traumi guaribili in una settimana. Era accaduto il 14 febbraio scorso. E ora i carabinieri del Radiomobile di Guastalla, intervenuti per i primi accertamenti, hanno inoltrato la denuncia per lesioni personali aggravate a carico di tre diciannovenni (due residenti nel Reggiano, un altro in provincia di Mantova) e di un minorenne di 17 anni. L’episodio – di cui il Carlino aveva dato notizia a suo tempo – era avvenuto ai danni dell’autista addetto alle consegne. Di fronte agli aggressori, il 28enne aveva sostenuto che doveva trattarsi di uno scambio di persona, negando di aver avuto l’atteggiamento di cui veniva accusato. Ma la discussione si è trasformata in violenza, con l’autista colpito con schiaffi e pugni dai quattro giovani, poi fuggiti. Sono arrivati i carabinieri, oltre all’ambulanza della Croce rossa, per trasportare il ferito al vicino ospedale. Poi si era recato in caserma per formalizzare la denuncia. La raccolta delle testimonianze e una rapida identificazione dei quattro presunti aggressori ha permesso di fare chiarezza su quanto accaduto. E ora è stata inoltrata la denuncia alla magistratura reggiana, oltre che al Tribunale dei minori di Bologna per quanto riguarda la posizione del diciassettenne.

Antonio Lecci