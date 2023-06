Aggressione, cancellati due treni

Non bastavano i problemi tecnici a convogli spesso vecchi e a rischio di avarie, passaggi a livello che si bloccano, incidenti vari e altro ancora. Per i pendolari delle linee ferroviarie locali non si fermano i disagi. E ci si mettono anche i malintenzionati ad aumentare i problemi. L’episodio avvenuto a inizio settimana su un treno della linea Parma-Suzzara, con un giovane africano che dopo essere stato scarcerato per una rapina ha deciso di mettersi nuovamente nei guai con l’aggressione a un capotreno e il furto del suo tablet, venendo poi fermato a Boretto e dichiarato nuovamente in arresto.

L’episodio ha fatto cancellare ben due corse ferroviarie: quella tra Parma e Suzzara della tarda mattinata e la successiva corsa di ritorno delle 14,21 da Suzzara. Per i viaggiatori è stato necessario attendere pazientemente i treni successivi per poter arrivare a destinazione. Gli utenti, ma anche i rappresentanti sindacati del personale viaggiante, continuano a chiedere maggiore sicurezza a bordo dei treni, dove sarebbe necessario pure un potenziamento del numerosi di operatori a bordo, allo scopo di garantire maggiori tutele ai cittadini che usano mezzi del trasporto pubblico.