Aggressione choc in zona stazione storica a Reggio Emilia: un ferito grave

Reggio Emilia, 1 luglio 2024 - Un episodio violento, l'ennesimo, in zona stazione storica. Attorno alle 22, in via Eritrea, all'angolo con via Alai, una persona è rimasta gravemente ferita. Per motivi ancora non chiari, c'è stata un'aggressione di un immigrato di origine marocchina verso un connazionale.

Il ragazzo colpito (i testimoni raccontano di una bottigliata, altri di una coltellata, ma potrebbe anche essere stato anche un pugno molto forte) è rimasto steso a terra. Chi c'era racconta di una aggressione lampo: l'altro si è avvicinato e ha colpito il ragazzo, poi è scappato.

Chi ha assistito alla scena ha chiamato subito il 118 e la polizia, ambulanza e Volante sono arrivate in pochi minuti. Il ragazzo, di circa 20 anni, era a terra, a torso nudo, i sanitari hanno cercato di stabilizzarlo.

Ora, la vittima si trova al Pronto soccorso in gravi condizioni. Personale della Volante della Questura di Reggio è con lui in ospedale.

Una scena di violenza e sangue. Ancora una volta. "Ci stiamo abituando a questo, ci stiamo abituando al peggio. La violenza sta diventando la normalità - dicono i residenti -, ormai non ci si fa quasi più caso, si rischia di diventare indifferenti. Non hanno fatto niente prima e dubitiamo che lo facciano ora. La situazione nel frattempo è degenerata nonostante le retate. La situazione è esplosiva. Chiediamo ancora una volta un presidio fisso delle forze dell'ordine in questa zona in particolare, tra via Eritrea, piazzale Marconi, via Alai, viale IV Novembre, non bastano, come si può vedere, le Volanti che passano ogni tanto".