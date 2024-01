Lancio di sedie, bottiglie rotte e feriti: serata di follia in enoteca

Reggio Emilia, 12 gennaio 2024 – Tavolini spaccati, sedie lanciate, decine di bottiglie rotte e tanta paura. Una serata di follia quella di ieri all’enoteca ‘Bruno Parrucca’ in centro a Scandiano dove un 27enne, visibilmente alterato dall’alcol, è andato in escandescenza devastando il locale. Il giovane – Carmine Mungiguerra, residente a Castellarano, con diversi precedenti per spaccio, maltrattamenti, danneggiamenti sempre in un bar e pure un provvedimento di divieto di dimora nel territorio scandianese che pendeva su di lui – alla fine è stato arrestato dai carabinieri.

All’ora d’aperitivo, l’uomo è entrato al Bar Boiardo sotto i portici della città della Rocca e ha cominciato a litigare con alcuni clienti. Poi, una volta fuori, ha discusso con una coppia, cercando di aggredire una donna. Infine, in preda ad un delirio e ad una furia cieca, è entrato urlando nell’enoteca, offendendo tutti, spaccando bicchieri e tirandone altri contro al muro. Nonostante il tentativo da parte del titolare e del gestore di fermarlo, ha aggredito il personale (due i feriti) e ha continuato a distruggere tutto ciò che gli capitasse davanti. Solo l’intervento dei carabinieri ha consentito di bloccarlo. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti che si trovava in municipio, a pochi metri di distanza, in corso Vallisneri. “Nell’esprimere vicinanza ad Alessandro e al suo staff, mi rendo fin da ora disponibile per qualsiasi esigenza. Ringrazio i carabinieri, che sono intervenuti arrestando l’uomo che si è reso protagonista di questa autentica follia e che si trova ora in caserma in stato di fermo. Soprattutto, mi auguro che l’autore di questo gesto assurdo, vile e violento, venga punito in modo esemplare”, il commento del primo cittadino.