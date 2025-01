Aggressione in zona stazione. Ferito alla mano con un coltello

Altro scontro con arma da taglio in zona stazione: ieri un uomo, classe ’86 di origini tunisine, è stato ferito alla mano con un coltello da un ragazzo giovane, che poi si è subito dileguato. Il fatto è avvenuto alle 17.40 di ieri in viale IV Novembre all’altezza del civico 10, una strada purtroppo non nuova a certi episodi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Reggio. Secondo quanto emerso, il 38enne sarebbe stato aggredito da un ragazzo con un berrettino dotato di visiera: questo particolare, riferito poi ai militari, è stato sottolineato da un testimone che ha notato la scena. Il 38enne ha subito una lieve ferita a una mano ed è stato poi accompagnato in ospedale, per ricevere le dovute medicazioni. Non è chiara la ragione per cui sia stato aggredito, tra le ipotesi al vaglio anche che alla base del litigio ci sia la gestione dello spaccio nella zona. I carabinieri si sono messi sulle tracce del giovane, che si è subito dileguato; proseguono gli accertamenti per ricostruire la dinamica e il movente dell’aggressione.

Questo è il terzo episodio di aggressioni con arma da taglio avvenuto solo nell’arco dell’ultima settimana. Il 9 gennaio, infatti, proprio in piazzale Marconi è avvenuta una rissa tra giovani, in pieno pomeriggio. A un certo punto alcuni di loro hanno tirato fuori i coltelli, affrontandosi in mezzo alla strada sotto lo sguardo attonito dei passanti. Due ragazzi sulla ventina sono stati colpiti da alcuni fendenti: uno all’altezza della spalla e l’altro alla coscia. Solo un paio di giorni fa, invece, un uomo di circa 40 anni è rientrato a casa di notte, in via Zanichelli (zona Gattaglio) con una ferita d’arma da taglio sul petto. Non essendo lucido, non è stato in grado di riferire alla polizia di Stato cosa fosse successo: quando si sarà ripreso verrà ascoltato dagli agenti. La ferita gli ha provocato una perforazione al polmone e l’uomo è stato operato d’urgenza.

Giulia Beneventi