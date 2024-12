Aggressione al pronto soccorso: schiaffi all’infermiere che lo soccorre

Reggio Emilia, 23 dicembre 2024 – Era in attesa disteso su una barella al pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova, quando è caduto. Vedendo la scena, un infermiere è intervenuto per soccorrere l’uomo, un trentottenne domiciliato in città. Ma il paziente (poco paziente) invece di ringraziare l'operatore sanitario lo ha aggredito colpendolo con uno schiaffo e per questo è stato denunciato dai carabinieri con l'accusa di lesioni personali aggravate.

Il tutto è accaduto la notte del 22 dicembre, quando il trentottenne, in evidente stato di alterazione psicofisica, era in attesa al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova disteso su una barella. Durante l’attesa l’uomo, a causa del suo stato di agitazione, è caduto venendo subito soccorso da un infermiere che ha cercato di aiutarlo e di calmarlo, scatenando però una inspiegabile reazione violenta.

Il trentottenne ha infatti colpito l’operatore sanitario con uno schiaffo al volto, causando lesioni giudicate guaribili in un giorno. L’intervento immediato del personale medico e paramedico ha permesso di contenere la situazione e poco dopo è stata allertata la centrale operativa del 112, che ha inviato sul posto una pattuglia della sezione Radiomobile dei carabinieri.

I militari dell’Arma, giunti al pronto soccorso, hanno identificato l’uomo e raccolto le testimonianze di quanti avevano assistito all’aggressione. Ricostruiti i fatti grazie alle dichiarazioni concordanti, i carabinieri hanno ritenuto che ci fossero elementi sufficienti per la denuncia del trentottenne con l'accusa di lesioni personali aggravate.