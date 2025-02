Aggressione ripresa in un video e inviata al padre della vittima

Forse c’era stato un diverbio in precedenza. E probabilmente proprio un cattivo rapporto personale avrebbe portato un giovane a contattare telefonicamente uno studente, con frasi irriguardose e infarcite di insulti verso i suoi familiari, in particolare a madre e sorella. La vittima ha risposto per le rime. Il giorno dopo è stato avvicinato dallo stesso ragazzo autore della telefonata, che era in compagnia di un amico. Gli è stato chiesto di scusarsi per la risposta data il giorno prima. Ma lui si è rifiutato, venendo spintonato con atteggiamento minaccioso e intimidatorio. Lo studente, in quel momento, ha preferito non reagire, recandosi in classe per la lezione. Ma al termine della mattinata scolastica, davanti a lui si è ripresentato il giovane, spalleggiato da due coetanei, per aggredire con schiaffi lo studente. Poi si sono allontanati. La vittima, accompagnata dai genitori, si è recata alla caserma dei carabinieri di San Martino in Rio per sporgere formale querela, raccontando quanto accaduto. Questi episodi risalgono alla fine di novembre. E ora gli accertamenti dei militari dell’Arma hanno portato alla denuncia di tre giovani, tra i 19 e i 23 anni di età, per lesioni personali aggravate, oltre che per minacce. Con la situazione generale peggiorata quando gli autori dell’aggressione, per intimorire la vittima e i suoi familiari, hanno inviato al padre dello studente, tramite Whatsapp, un video realizzato da un quarto giovane, il quale aveva riperso il gesto violento ai danni del figlio quando era stato schiaffeggiato, minacciando di ricorrere nuovamente alla violenza se l’episodio fosse stato denunciato alle forze dell’ordine. Un espediente che, a quanto pare, non è servito a molto, visto che pure il video è finito all’attenzione dei carabinieri e della magistratura, con ulteriori prove sulle ipotesi di reato già formulate. Oltretutto, risulta che gli aggressori – o almeno parte di loro – siano persone conosciute alla vittima. Questo aspetto ha decisamente favorito gli accertamenti dei carabinieri, pur se è stato necessario raccogliere ulteriori elementi di indagine da fornire alla magistratura reggiana, prima di inoltrare la formale denuncia a carico dei tre giovani.

Antonio Lecci