Aggredì i sanitari al pronto soccorso: condannato a due anni e due mesi

Reggio Emilia, 18 febbraio 2025 – Ha ricevuto una condanna più severa di quella chiesta dalla Procura. Il 29enne Stiven Caci, cittadino italiano di origine albanese residente a Parma, aveva scatenato il panico all’ospedale: aveva aggredito a parole e fisicamente il personale sanitario che lo stava assistendo e pure la guardia giurata, e distrutto attrezzature.

Per quest’episodio, datato 19 gennaio, avvenuto al pronto soccorso del Santa Maria Nuova, era stato tratto in arresto per l’ipotesi di reato di lesioni aggravate agli operatori sanitari, formulata dal pubblico ministero Valentina Salvi alla luce del nuovo decreto-legge sulla prevenzione della violenza verso chi opera nei presidi ospedalieri. Durante la prosecuzione della direttissima, l’imputato ha scelto il rito abbreviato: il giudice Luigi Tirone ieri ha deciso una pena di 2 anni e 2 mesi, a fronte di una richiesta della Procura di 1 anno e 4 mesi.

L’avvocato difensore Manuel Rainone ha sostenuto che Caci in quel momento fosse incapace di intendere e di volere a causa di una grossa intossicazione da stupefacenti per la quale era stato sedato; ha anche chiesto il minimo della pena per gli altri reati di cui era accusato.

Quella notte, intorno alle 4, la polizia di Stato era piombata al pronto soccorso, dopo la segnalazione di una persona molesta che tentava di aggredire i sanitari e aveva scatenato il caos. Al loro arrivo gli agenti della squadra mobile avevano notato che l’uomo manifestava una forte agitazione; poi era stato immobilizzato e portato in questura.

Secondo la ricostruzione investigativa, Caci avrebbe dapprima lanciato un carrellino contro la gamba di un infermiere, per poi dare a un medico una forte spinta e scagliarsi con violenza contro un secondo infermiere, colpendolo anche con un pugno al costato. Avrebbe anche sbattuto un vigilantes contro una porta.

Tutti quanti hanno subito ferite giudicate guaribili in due giorni per entrambi gli infermieri, in tre per il dottore. A Caci è stata addebitata anche la resistenza a pubblico ufficiale perché avrebbe tentato di dare un pugno a tre poliziotti e dato loro calci per opporsi al loro intervento. Lui è indagato per danneggiamenti perché ha rotto due monitor dei computer e un carrellino che sorregge uno dei case dei pc ospedalieri.

È stata ravvisata la recidiva reiterata specifica infraquinquennale. L’infermiere aggredito, un under 30, si era sfogato col Carlino: “Quando si è svegliato dopo la sedazione, era ancora più agitato: è uscito dalla stanza chiamando ‘cornuta’ una collega, ha lanciato a terra le medicazioni che avevo fatto dicendomi di stare zitto perché ero uno schiavo. Poi ha continuato a insultare i colleghi, ha sbattuto le porte e si è diretto verso una stanza piena di attrezzature. Ha puntato una collega e mi sono messo in mezzo per proteggerla. Lui ha scaraventato un computer contro un altro infermiere; ho cercato di fermarlo mettendogli una mano sulla spalla e il paziente mi ha tirato due pugni sulla spalla sinistra e al fianco. Ci sono voluti otto agenti per fermarlo”.

Durante l’udienza di convalida Caci aveva reso dichiarazioni spontanee: “Mi scuso con gli operatori sanitari e la polizia per il mio comportamento – aveva detto Caci –. Non ero lucido perché sott’effetto di droga”. Lui in effetti risulterebbe avere problemi di lungo corso con il consumo di stupefacenti. A suo carico risultano diversi precedenti: in passato è stato in carcere e dal maggio 2024 era tornato libero e contemporaneamente figura imputato in vari processi. Dopo la convalida il giudice lo aveva sottoposto alla custodia cautelare ai domiciliari a Parma. Ora la difesa preannuncia ricorso: “Leggeremo le motivazioni – dichiara l’avvocato Rainone – poi faremo ricorso in Appello”.