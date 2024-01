Aggressione sventata: "Assoldarono la cosca per gettare dell’acido su una donna"

La coppia Alberto Alboresi e Genoveffa Colucciello, di Soliera (Mo), "commissionò un gravissimo fatto contro la persona a Salvatore Muto e Domenico Cordua", il primo nato nel 1985 e residente a Reggio, il secondo nato nel 1977 e abitante a Cutro. Obiettivo, "la gestione del patrimonio di tre anziani fratelli modenesi, che fu svuotato: i soldi confluirono in cinque società". Nel processo di ‘ndrangheta ‘Perseverance’, che conta a Reggio nove imputati col rito ordinario, ieri è stato ascoltato il dirigente della squadra mobile Guglielmo Battisti. Citato dal pm della Dda Beatrice Ronchi, davanti alla Corte presieduta da Luigi Tirone, l’investigatore ha raccontato come le indagini della polizia sventarono un’aggressione con l’acido a una donna che si prendeva cura di tre fratelli novantenni residenti nel Modenese. La coppia Alboresi-Colucciello (a processo con rito abbreviato), lei 58 anni e lui 50, è accusata di aver commissionato l’azione a esponenti della ‘ndrangheta:"Riteniamo che Muto sia non solo coinvolto, ma il riferimento di questo piano, che non si concretizzò grazie al nostro intervento". Battisti racconta che furono avviate intercettazioni ambientali in un negozio di via Trento Trieste: emersero contatti tra Muto e un pakistano "per programmare un appuntamento con una donna". La polizia identificò i partecipanti di un incontro fissato da Muto con chi usava l’utenza pakistana: Alboresi e Colucciello "risultano usuari dell’utenza intestata al pakistano". Dal dialogo del 3 dicembre 2019 "emerse un obiettivo: fare del male a una donna". Lei, una modenese oggi 64enne, "si era frapposta fra i tre fratelli benestanti e Colucciello, la direttrice della banca cui loro si erano affidati". In particolare "non approvava la gestione fatta da Colucciello sui patrimoni degli anziani, non abituati all’uso di home banking". La vicenda è anche al centro anche di un altro filone a sé: "Il gip ha disposto il sequestro preventivo per i soldi sottratti, in parte usati dai coniugi modenesi, in parte fatti transitare su altri conti correnti, fittiziamente intestati ai fratelli e poi riversati su altre società che li hanno monetizzati". Tra queste figura ‘La Commerciale’, "emersa nell’indagine ‘Billions’ in cui fu arrestato Pietro Arabia, (1979)", imputato di ‘Perseverance’ in ordinario. Un’altra è collegata a due soggetti, di cui uno visto nel 2017 con Muto 1985, e al centro di un sequestro di denaro. La seconda attività che la coppia modenese propone a Muto riguarda un ingente recupero crediti: "Un’estorsione che non è il solito pizzo, ma è nata da rapporto tra soggetti che litigano sui proventi". Da una parte Alboresi e Colucciello, dall’altra un uomo con cui loro vantavano un credito di un milione. "Non riuscendo ad avere la restituzione si rivolgonoa Muto 1985, che dà mandato a Cordua e a Giuseppe Friyio", nato nel 1978, di Sala Baganza (Pr): "Vanno a casa del debitore, in provincia di Pistoia, con una foto dei suoi familiari". La vittima, rimarca Battisti, "non denuncia allo Stato, ma si rivolge a un uomo che si presenta come referente della famiglia mafiosa Farao-Marincola", con base a Cirò (Crotone): "Così il livello cresce".