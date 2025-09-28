Aggressioni a Santa Croce: "Identificato anche il secondo uomo"

Dopo la notizia dell’identificazione di uno degli aggressori data dall’agenzia di stampa Dire, emergono altri dettagli sugli autori dei violenti pestaggi avvenuti il 16 settembre scorso nel quartiere di Santa Croce. Sempre stando a quanto riferito dalla stessa agenzia, uno dei responsabili sarebbe un cittadino originario della Colombia, poco meno che trentenne; l’altro invece, anche lui identificato, sarebbe africano. L’Arma dei carabinieri non ha ancora confermato (ma neanche smentito) le ultime informazioni emerse su questo episodio a dir poco preoccupante.

Quella mattina presto, due uomini si sono accaniti con una violenza inaudita e senza apparente ragione prima contro un 44enne in via Saragat, autista Til diretto a lavoro in monopattino, poi in via Del Chionso con un 36enne, che vive in zona e in quel momento stava facendo jogging. Anche l’altro aggressore, riferisce sempre l’agenzia Dire, sarebbe stato identificato dai militari come un uomo di origine nordafricana.

Un particolare che troverebbe conferma nel racconto di una delle due vittime dei pestaggi, che ha riferito di aver sentito uno dei due criminali parlare in arabo. Quanto all’uomo di origine colombiana, si tratterebbe di un soggetto già noto alle forze dell’ordine con all’attivo arresti e una lunga serie di reati come furti, rapine, droga e lesioni.

Le vittime dei pestaggi sono state inseguite e poi picchiate selvaggiamente, a quanto pare in modo del tutto gratuito. Il 36enne ha riferito nei giorni seguenti di aver chiesto aiuto a un bar, invano. Oltre che per l’aggressione ha quindi sporto denuncia verso l’attività per omissione di soccorso. Il 44enne invece è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Parma.