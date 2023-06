Aggressioni al Pronto Soccorso, l'Ordine dei Medici chiede maggiori tutele

"Per prima cosa vorrei esprimere la nostra vicinanza ai colleghi del Pronto soccorso di Guastalla dopo l’increscioso episodio di violenza". Anna Maria Ferrari, presidente dell’Ordine dei medici – e per anni dirigente dell’emergenza-urgenza – non se lo nasconde: "Il pronto soccorso è un posto estremamente a rischio, sempre aperto, in cui si presentano anche persone in stato di alterazione. Ma è vero che negli ultimi 2-3 le aggressioni al personale, medici e infermieri, sono aumentate un po’ ovunque". Che fare? "Dal punto di vista normativo – dice Ferrari – credo ci sia poco da aggiungere. Le sanzioni sono previste. Dal punto di vista pratico invece occorrerebbe una maggiore vigilanza. La presenza di uomini in divisa funzionerebbe da deterrente. E in caso di aggressione, questo personale sarebbe in grado di intervenire immediatamente". Perché tanta insofferenza? Un altro segnale dell’imbarbarimento della società? "La maggiore parte di questi episodi – risponde il medico – sono causati da persone che hanno fatto uso di droghe o alcol. Poi, è vero: tutte queste cause di risarcimento per colpe mediche – per il 97% dei casi si risolvono con la piena assoluzione – fanno sì che la figura del medico non sia più rispettata. Eravamo eroi, poi siamo diventati parte del complotto. La scienza, l’oggettività, lo studio: tutto viene messo in discussione in modo superficiale. L’aumento della violenza è anche legato a questo. Siamo al liberi tutti", rileva con amarezza Ferrari.

Ieri l’Ordine dei medici si è riunito per esprimere vicinanza ai colleghi e per chiedere maggiori tutele. Il vicepresidente Pietro Ragni parte da quelle a monte: quelle legate all’organizzazione del lavoro. "Il contratto è scaduto nel 2018. Non è accettabile. Se non riconosci piena dignità a chi lavora nei pronto soccorso, che messaggio mandi? E come faremo a motivare e a trattenere quei pochi giovani che scelgono questa specialità, quando nel privato non lavori il sabato e la domenica notte e ti è riconosciuto il diritto ad avere una prospettiva di vita personale? Serve rispetto per questi medici e questi infermieri. Certo, non è un tema esclusivo della sanità: la violenza si manifesta anche contro gli insegnanti. Il segnale che la parte repressiva esiste, andrebbe dato. Se un uomo butta tutto per aria, deve sapere che andrà incontro a una punizione certa".

a.fio.