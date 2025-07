Aggressioni gratuite. Cresce la paura in paese

Un uomo è stato aggredito e picchiato, pare per futili motivi, l’altro pomeriggio. Un episodio che, insieme ad altri simili, sta facendo aumentare la percezione di insicurezza e i timori di molti cittadini di Poviglio, ora intenzionati a proporre soluzioni per prevenire quelli che vengono definiti ’episodi di violenza gratuita’, che sempre più spesso coinvolgono giovanissimi, perfino minorenni.

L’aggressione risulta avvenuta nei pressi di un locale pubblico, con un uomo che avrebbe riportato una frattura al volto ed escoriazioni varie. Il tutto è avvenuto davanti a testimoni che hanno assistito con stupore e preoccupazione alla violenta scena. Sono intervenuti anche i carabinieri per i primi accertamenti e per identificare le persone coinvolte (pare sospettate di alcuni danneggiamenti), in vista di possibili provvedimenti giudiziari.

Intanto, alcuni cittadini hanno intenzione di formare un comitato ’di sicurezza’ per proporre in modo congiunto soluzioni che possano contrastare questi episodi di violenza e il fenomeno in generale, "che non possono più essere accettati dalla comunità". Già per oggi si prevede un incontro tra cittadini. Gli stessi intenzionati poi ad avere un contatto diretto con le istituzioni locali, le forze dell’ordine e le associazioni.

Di recente, proprio nella stessa zona, è stata segnalata la presenza di gruppi di giovanissimi protagonisti di atti di bullismo, piccoli reati, perfino furti di ciclomotori e minacce, arrivando anche alla violenza gratuita. Una situazione purtroppo presente anche in altri paesi del territorio locale.

Antonio Lecci