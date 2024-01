Aggressioni in ospedale: "Io, colpita in corsia e insultata ogni giorno. Lavoriamo nella paura"

L’espansione della violenza verbale e fisica contro medici, infermieri e, in generale, contro chi lavora nella sanità pubblica sta diventando un fenomeno sempre più allarmante.

I dati Ausl confermano un trend in costante crescita, come ha ricordato anche ieri il sindacato Cisl Funzione Pubblica su queste colonne.

Nonostante ciò, non è semplice raccogliere testimonianze dalle corsie ospedaliere. In questi giorni il nostro giornale ha parlato con tanti infermieri, ad esempio, ma la costante è quella della paura, associata al timore di mettere in piazza storie troppo personali, delle quali i lavoratori si vergognano. Pur non avendo alcuna colpa.

Lo conferma Elena (la chiameremo così per tutelare la sua riservatezza), in servizio ultradecennale all’ospedale Santa Maria Nuova. Elena ha accettato di farsi intervistare, ha appena terminato il turno. E che turno: più di 10 ore, segnate "dalla solita valanga di insulti da parte soprattutto dei familiari dei pazienti".

Elena si ferma un attimo, come se prendesse la rincorsa prima di rispondere alle domande con una premessa: "Ci vuole coraggio per vivere quello che accade ogni giorno non solo nei reparti di prima linea come il pronto soccorso ma in tutte le unità operative. La mia storia? Qualche mese fa un paziente mi ha colpita pesantemente, ho sentito un dolore fortissimo, non cadendo a terra solo perché un collega mi ha sostenuta. Quella botta mi ha procurato un trauma alle braccia e alla schiena, cui ha fatto seguito un infortunio certificato e pure la solita beffa".

Perché parla di una beffa, Elena?

"Perché le visite e i percorsi di riabilitazione non sono ovviamente coperti per intero da Inail. Ho dovuto mettere mano ai risparmi e spendere poco meno di 2.000 euro per recuperare una mobilità accettabile. La paura, però, resta tutta. Mi auguro che il mio percorso da… paziente sia finito qui, anche se temo che nel lungo periodo potrebbe spuntare un problema vertebrale".

Si parla spesso sulle cronache di ospedali e di pronto soccorsi come di una zona "di trincea". Lei come vive il suo servizio?

"Non state esagerando. La violenza per noi sanitari è ormai un fatto quotidiano e questo, mi creda, ci crea danni fisici, psichici ed economici. Per questo è molto difficile per noi parlarne pubblicamente. È come se mettessimo in piazza la nostra vita più intima alle prese con una violenza diffusa, che ci spaventa e che prima delle aggressioni parte sempre dalle parole. Le brutte parole ci vengono rivolte in qualsiasi momento, in ogni contesto e in modo sempre più frequente dai familiari dei pazienti".

Cosa le ha fatto più male di queste parole?

"Noi operatrici donne siamo le più bersagliate. Qualche giorno fa mi hanno ripetuto ’putt..., faccio quello che voglio’. Sa chi è stato? Una donna, parente di un paziente. Voleva entrare a tutti i costi nonostante le visite fossero vietate. Quello che dovete aiutarci a far capire è che le regole sembrano non avere più valore. Non sono rispettati gli orari di visita, tanti entrano con la pretesa di non indossare la mascherina e ci sono intere famiglie che vogliono passare per andare dal loro congiunto ricoverato. A volte smettiamo di essere infermieri per trasformarci in guardiani agli ingressi dei reparti".

Le è stato fornito supporto dopo il suo infortunio?

"Si dovrebbe fare molto, molto di più per dare assistenza almeno psicologica a tutte e tutti noi che siamo al fronte. Non ho problemi a dire che manca una figura, diciamo pure che servirebbe funzionasse meglio il servizio dedicato al supporto di chi è vittima di violenze".

Avete un servizio di vigilanza privata all’interno dei reparti?

"La vigilanza c’è ma capisce che quando accade un fatto violento spesso non c’è il tempo per chiedere aiuto. Bisogna essere calmi il più possibile e col tempo siamo diventati bravi a non rispondere alle provocazioni. Ci sono pazienti in tutte le unità operative che hanno problemi psichici e sono in cura per altre patologie. In questi casi comprendiamo e perdoniamo un paziente che non capisce un movimento o un atteggiamento, dando sfogo a reazioni pericolose. Preoccupano di più i pazienti che hanno delle pretese intollerabili e intenzionalmente offendono e aggrediscono. Non di rado vediamo che sono i loro parenti a giustificare comportamenti incivili. Dopo il Covid è salito alle stelle il numero delle persone che sembrano non tollerare più le regole minime per accedere all’ospedale. E poi vorrei dire un’ultima cosa…".

Dica.

"Nei reparti c’è un problema grosso di barriere culturali e linguistiche. In questo momento abbiamo una percentuale enorme di persone di altre nazioni con le quali dialogare e farsi intendere è praticamente impossibile, oggi abbiamo una scarsa mediazione linguistica. Se l’intervista con voi può essere utile, spero lo sia anche per risolvere questo problema".

Quanto guadagna, Elena?

"Tutto compreso, considerando i turni di notte, gli insulti e la paura circa 1.700 euro al mese".

r. c.