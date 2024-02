Aggressioni in ospedale. Ubriaca prende a calci il medico che la visita: "Oltre 100 casi all’anno"

Dottoressa Lattuada, direttrice del pronto soccorso del Santa Maria, si è registrata l’ennesima aggressione al vostro personale. Sta diventando una vera e propria piaga...

"Lo è. Quello di venerdì notte è un episodio davvero spiacevole. Purtroppo gli infermieri e gli operatori, soprattutto coloro che stanno al front office del triage, sono i più soggetti a ricevere aggressioni. Il più delle volte verbali, ma le violenze fisiche sono in aumento".

Di che numeri parliamo?

"Cento aggressioni verbali, 34 fisiche e quattro danneggiamenti nel 2023, in tutti i presidi ospedalieri della nostra provincia. Ma sono solo la punta dell’iceberg perché in realtà i casi sono molti di più. Queste cifre riguardano gli episodi segnalati in un portale nostro interno. Non sempre facciamo denuncia".

Perché?

"È brutto da dire, ma purtroppo è diventata quasi un’abitudine che subiamo. Le persone che vanno in escandescenza sono ormai all’ordine del giorno".

I motivi di tanta acredine?

"La gente non ha più pazienza di aspettare. Ognuno pensa alla propria urgenza che però non è tale quando si tratta di codici bianchi o verdi, quindi di lieve gravità. Il problema è che queste reazioni violente minano la serenità anche degli altri utenti in attesa, c’è chi capisce e chi dà manforte alle proteste".

Serve un presidio fisso?

"Abbiamo il posto di polizia in pronto soccorso attivo 5-6 giorni a settimana, ma solo al mattino. E poi c’è una guardia giurata h24, ma è un deterrente perché non ha possibilità di intervento, perciò può solo chiamare le forze dell’ordine. E poi quando arrivano persone in preda ad alcool o droga, non c’è divisa che tenga. Purtroppo anche carabinieri e polizia hanno i loro problemi d’organico, non possiamo pretendere un presidio permanente come un tempo".

La rabbia dei pazienti è spesso dovuta ai tempi d’attesa. Questo è un problema anche legato alla nota (e non solo a Reggio) carenza di personale nei pronto soccorso?

"In realtà no. La carenza d’organico c’è ed è notorio, ma grazie a una riorganizzazione e ad alcuni correttivi di turnazione nonché al supporto di una cooperativa, abbiamo tutti e cinque gli ambulatori del pronto soccorso del Santa Maria attivi per 12 ore durante il giorno e, di questi, tre h24. Abbiamo un tasso di ricovero basso perché gestiamo in maniera puntuale la diagnostica facendo da importante filtro".

Il suo appello agli utenti?

"Chi ha patologie lievi vada al Cau aperto il 20 dicembre scorso. Ha lo scopo proprio di ridurre i tempi d’attesa per i codici di minor entità. Ancora troppi vengono al pronto soccorso per qualsiasi cosa, poi si arrabbiano se li prendiamo in carica dopo diverso tempo per gestire le urgenze. Un esempio: l’altro giorno è arrivato un paziente per un mal di gola: aveva preso appuntamento col medico di base alle 17, un orario al quale non poteva andare. Allora è venuto qui... Non funziona così".

Daniele Petrone